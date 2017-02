Lasse S.Christensen havde grund til at juble sammen med holdkammeraterne efter en fremragende fredag i Kroatien. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse-succes i Europa Cup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse-succes i Europa Cup

Sport SJ - 10. februar 2017 kl. 22:21 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse HC fik en fremragende indledning på årets Europa Cup-weekend i indendørs hockey. Med to sejre ud af ligeså mange mulige fik man fredag veloverstået i Kroatien.

Først gik det ud over de skotske mestre fra Inverleith, der blev besejret med 7-5 efter en kamp, som Slagelse mere eller mindre førte med et par mål fra start til slut.

I fredagens anden kamp skulle man møde Atletico Clube de Portugal.

Den kamp formåede Slagelse også at hive sig sejrsrigt ud af. Denne gang kom sejrscifrene til at lyde på 5-3.

Lørdag venter en kamp mo gruppens hårdeste modstander Rotweiss Wettingen fra Schweiz, der er nedrykker fra den stærkeste Europa Cup-gruppe.

Dermed kan Slagelse allerede nu godkende indsatsen i Kroatien. Man er nemlig fri af nedrykningsspørgsmålet. I stedet kan man glæde sig over at der er en god mulighed for at spille med i toppen, og hvem ved om det kan ende med en sensationel oprykning.

- Det vil kræve ekstremt hårdt arbejde, men alene det, at vi er sikre på at undgå nedrykning er en stor bedrift. Det var vores helt store mål inden turneringen. Vi vidste, at vi kunne vinde begge vores kampe her i dag, men det var langt fra sikkert, at vi ville gøre det. Derfor er det en god fornemmelse, som vi sidder med lige nu, siger Mikkel Steinmetz.

Med ryggen fri af nedrykning kan Slagelse HC i stedet fokusere på at gøre det godt mod Wettingen, der er et på papiret lidt bedre hold, end dem man besejrede fredag.

- Det bliver en sjov gruppefinale, som vi kan gå ud og spille frit i. Det giver alt andet lige et boost for hele holdet, at vi allerede har vundet to kampe, siger Mikkel Steinmetz, der fremhæver backen Mads Nielsen og angriber Lasse S. Christensen.

- Mads havde mange gode offensive aktioner som back, og Lasse fik scoret nogle gode kasser i løbet af de to kampe, siger Mikkel Steinmetz.