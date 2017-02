Se billedserie Kamilla Kristensen var lidt af en publikumsdarling, da hun var en del af Anja Andersens storhold i Slagelse. Nu vender hun tilbage til Antvorskovhallen sammen med HC Odense for at spille pokalkamp mod Slagelse HKs kvinder.

Slagelse skal lave en Skagen

Sport SJ - 27. februar 2017 kl. 20:26 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 30 år siden indtraf en legendarisk begivenhed i dansk idræt, da Skagens jyllandsseriehold besejrede Danmarks dengang bedste fodboldhold Brøndby IF i pokalturneringen.

Nogenlunde samme styrkeforhold tegner sig forud for tirsdagens pokalmøde mellem Slagelse HK og HC Odense.

Slagelse-træner Jesper Øvad er helt med på, at det ikke er videre sandsynligt, at man vinder over ligaholdet, men det betyder ikke, at Slagelse overgiver sig på forhånd.

- Vi skal ud og spille vores chance. Jeg ved godt, at det ikke er ret mange procenter, der taler for en sejr til os, men vi skal gå ud og tro på muligheden. Ingen ved jo, hvornår vi får en ny mulighed for at besejre et ligahold, siger Jesper Øvad, der understreger, at han udmærket kender konditionerne for tirsdagens pokalkamp, der af TV 2 Sporten, der følger Slagelses færd i pokalturneringen, er døbt Davids kamp mod Goliat.

- Reelt handler det om, at vi skal ud og have en god oplevelse. Det er stort for os alle sammen, at vi skal møde et ligahold, og pigerne glæder sig, selvom de var nervøse lige da lodtrækningen var foretaget, siger Jesper Øvad.

- Vi har håndbold som en fritidsaktivitet, og vi skal møde spillere, der lever af at spille håndbold, og den helt store forskel er, at de har mere talent end os, ligesom Odense træner noget mere, end vi gør, siger Jesper Øvad.

TV 2 Sporten kører i denne sæson en serie, der følger de små klubbers vej i pokalen. Her har flere lokale hold været med. Først var det Dalby, men da Slagelse vandt, overtog SHK stafetten.

- Det har været sjovt at have TV2 med på sidelinjen. Spillerne har tacklet det fint, og vi er med på, at sikkert bliver den sidste kamp, hvor vi har TV med, siger Jesper Øvad.