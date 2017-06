Slagelse holdet nullet - i dobbelt forstand

Med en udesejr på 1-0 over DMI holdt Slagelse ikke kun modstanderne fra Døllefjelde Musse fra at score, men bevarede også sin status som ubesejret i sjællandsserien i denne sæson.

- Vi har styr på det fra start til slut, og vores målmand har ikke en eneste redning i kampen. Så det var faktisk spil til et mål, siger Slagelses træner Ulrik Balling, der godt kunne have ønsket sig en større sejr.

- Vi har et par afslutninger på stolpen, og deres målmand har et par gode redninger. Vi burde have scoret mere, men det er klart, at det er svært at finde de sidste 10 procent koncentration. Så der var lidt sommerbold over det, konstaterer han.