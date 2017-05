Se billedserie Tuse kunne ikke stoppe Slagelses sejrsmarch mod danmarksserien, da det blev til en Slagelse-sejr på 2-0. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse et point fra oprykning efter sejr over Tuse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse et point fra oprykning efter sejr over Tuse

Sport SJ - 14. maj 2017 kl. 19:14 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

SBI-træner Ulrik Balling har ikke været meget for at snakke om oprykning i løbet af foråret, selvom samtlige modstandertrænere har haft travlt med at rose ham og SBI samt ikke mindst ønske tillykke med oprykningen til danmarksserien.

Nu kan han imidlertid ikke undsige sig at snakke om oprykning. Der skal nemlig en nedsmeltning af hidtil usete dimensioner til, hvis SBI skal smide en sikker oprykningsfest i skraldespanden.

Og så er det alligevel en uge for tidligt at snakke om oprykning, hvis man drister sig til at stille det næsten tabubelagte spørgsmål til Ulrik Balling.

- Skal vi ikke snakke sammen igen om en uge, så er der nok lidt mere at sige, siger Ulrik Balling med et smil, der afslører, at han også godt ved, at den er hjemme.

12 point foran Odsherred med 12 point tilbage at spille om indikerer, alt andet lige, at champagnen snart skal sprøjtes i stride strømme.

Heller ikke Tuse formåede at stikke en kæmp i SBIs velsmurte oprykningshjul, der kørte videre om end det var i et temmelig lavt tempo til søndagens kamp.

Slagelse havde bolden mest, og man havde de største chancer, men det var slet ikke med den vanlige overlegenhed, at man sikrede sig de tre point mod Tuse, der lukkede godt ned for Slagelses offensive kræfter.

Til søndagens kamp måtte Ulrik Balling se bort fra de to tidligere Svebølle-spillere Andreas Marcher og Cagri Erdem, der begge var ude med skader. Det gjorde alt andet lige SBIs offensiv noget mere medgørlig for Tuse, der formåede at holde hjemmeholdet fra scoring frem til det 39. minut, da Rasmus Søe efter flot forarbejde fra Frederik Christensen kunne bringe Slagelse i front.

På daværende tidspunkt havde Tuse haft et par chancer, men de var blevet brændt, og så var der ingen kære mor, da Slagelse fik en stor mulighed. Lucas Klindt havde fået en halvstor mulighed få minutter inden åbningsmålet, og samme skæbne overgik Jesper Kristoffersen, da Tuse-spilleren fik gæsternes eneste reelle mulighed i anden halvleg 10 minutter efter sidebyttet.

Uden for alvor at være i problemer fik Slagelse cementeret sejren, da en stærkt spillende Adam Kolberg gjorde det til 2-0 et kvarter før tid. Igen var Frederik Christensen i oplæggerens rolle.