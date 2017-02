Se billedserie Joachim Persson gik glip af sæsonens tre første kampe på grund af karantæne, og har også været plaget af skader, men som så ofte før, så kunne han, da han skulle for Team Skælskør. Foto: Anders Ole Olsen

Skælskør sendte Greve ud

07. februar 2017 Af Claus Rasmussen

En kort serv af Joachim Persson, en høj returnering af Kalle Koljonen - men en skæv returnering.

Og så havde den rutinerede ræv Joachim Persson vundet anden herresingle mod Greve med 21-19, 22-20 og sendt Team Skælskør videre til DM semifinalen efter en gyseraften uden lige i Skælskørhallen.

Efter en udesejr på 4-2 i den første kvartfinale kunne Team Skælskør nøjes med 3-3 i returkampen, og i stærkeste opstilling havde vestsjællænderne været favoritter i opgøret. Men på grund af skader manglede både Hans-Kristian Vittinghus og hollandske Selena Piek, og derfor blev det to en halv time forbudt for børn.

Greve kom planmæssigt foran 3-0 efter sejre til Kim Bruun, Mikkel Delbo Larsen og David Daugaard i herredouble og Isabelle Nielsen og Rikke Søby Hansen i damedouble.

Mette Poulsen reducerede lige så planmæssigt til 3-1, og Kim Astrup og Line Kjærsfeldt gjorde det til 3-2 - med hiv, sving og lidt held.

Parret slog Mathias Christiansen og Amalie Magelund Krogh med 22-20 i tredje sæt, og så kunne Joachim Persson gøre arbejdet færdigt.

Efter to store fejl af Kalle Kalle Koljonen kunne Persson juble over igen-igen at være i matchvinderens rolle.

- Det er en ambivalent følelse. Man har det jo som et dyr i livsfare inde på banen, og man kæmper med alt, hvad man har for at overleve, siger Joachim Persson.

- Men jeg er god til at håndtere mine følelser på banen - måske den bedste i verden - og jeg bruger dem konstruktivt til at maximere chancerne for at vinde. Og det er derfor jeg er god i de tætte kampe.

Hvem der venter i den kommende semifinale er endnu ikke afgjort.