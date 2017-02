Tobias Gravesen måtte mod kampens slutning humpe ud med en forstrækning. Nu håber træner Per Sabroe, at han ikke skal undvære bagspilleren i de kommende uger. Foto: Bjørn Armbjørn

Skaderne vælter ned over Korsør Slagelse

Sport SJ - 10. februar 2017

Korsør Slagelses 1. divisionshold kæmpede det bedste man havde lært, men det rakte ikke til point i en kamp, som man tabte 25-19 til Ajax.

Nederlaget var som sådan ventet, men det var alligevel en ærgerlig Per Sabroe, der kunne gøre status efter kampen i det københavnske.

Ikke så meget på grund af nederlaget. Men mere på grund af de nye skader, han måtte tilføje en efterhånden alen lang skadesliste.

Store stærke Mikkel Hansen var blevet hjemme på Fyn på grund af sygdom, så man var allerede inden ankomsten til København stærkt svækket i forsvaret.

Bedre blev det ikke, da en af de få tilbageværende forsvarskæmper Nichlas Bomholt blev skadet under opvarmningen.

- Der var tale om et decideret solouheld, hvor han trådte forkert, mens han luntede rundt for at blive varm. Det er noget af en streg i regningen, konstaterer Per Sabroe.

I fraværet af de to normale forsvarsledere måtte unge Casper Elkjær ind og spille i midterforsvaret, og det slap han flot fra.

- Casper havde aldrig dækket på den position, og alligevel gik han ind og tog flot fra. Det kostede godt nok to udvisninger, men jeg vil sige så meget, at Ajax-spillerne slog sig på ham, siger Per Sabroe.

Det var dog med bange anelser, at Per Sabroe sendte sine spillere tilbage i hallen efter endt pause. Der var nemlig ikke helt de normale kræfter at tage fra på bænken.

- Vi brugte kun ni spillere i løbet af kampen, og det fortæller meget godt, hvor vores største udfordring er lige nu. Vi er ganske enkelt ramt på ressourcer. Derfor var det også helt naturligt, at Ajax på et tidspunkt i anden halvleg begyndte at løbe fra os, siger Per Sabroe, der dog fik stoppet blødningen med en velvalgt timeout.

- Det hjalp, og spillerne viste god moral, så vi fik sat en prop i hullet, siger Per Sabroe.

Nu kommer en ulykke som sagt sjældent alene, og det gamle ordsprog er om noget rammende for Korsør Slagelses situation.

Med mindre end et minut tilbage af en for længst afgjort kamp fik Tobias Gravesen en forstrækning, og så humpede han ellers fra banen og kunne indskrive sig på den liste af skader, som bør give klubbens fysioterapeut sved på panden.