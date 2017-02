Tobias Perch-Nielsen er færdig med fodbold på eliteplan og således også færdig i Næstved, hvor han har fået en fratrædelsesordning på grund af sine vedvarende knæskader.

Skader tvinger Perch til at stoppe

Sport SJ - 09. februar 2017 kl. 19:50 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otte kampe var alt, hvad det blev til for Tobias Perch-Nielsen i Næstved-trøjen.

I sin første officielle kamp for Næstved blev han knæskadet, og den skade gjorde ham ukampdygtig hele foråret 2016. Da han langt om længe kom tilbage til banen i sommerpausen gik det strålende, og Tobias Perch-Nielsen begyndte at ligne den markante offensive forstærkning, som alle havde kalkuleret med hos Næstved, da han ankom for et år siden.

Syv kampe og fire mål blev det til for Tobias Perch-Nielsen, som hurtigt blev udråbt til truppens skarpeste afslutter.

Så var den gal igen med knæet. I første omgang gik meldingen på, at han havde brug for en pause på grund af et tæt kampprogram, men blot en uge senere fandt man ud af, at Tobias Perch-Nielsen for sjette gang måtte under kniven.

Denne gang var det venstre knæ, som gjorde vrøvl og det i en sådan grad, at han ikke længere kan se sig selv komme tilbage igen.

- Tobias prøvede her i begyndelsen af opstarten, men det stod hurtigt klart, at det ikke ville holde, så vi blev enige om, at det var bedst at stoppe her, siger Næstveds sportschef Jesper Frisenholm, der er ked af, at man kun fik glæde af Tobias Perch-Nielsens kvaliteter i otte kampe.

Den nu forhenværende Næstved-spiller havde halvandet år tilbage af sin aftale med klubben.

Med så lang tid tilbage af kontrakten er parterne blevet enige om en fratrædelsesordning for Tobias Perch-Nielsen. En fratrædelsesordning som Jesper Frisenholm ikke ønsker at gå i detaljer med. Han forklarer dog, at aftalens karakter ikke frigør midler til den nye angriber, som Næstved fortsat forsøger at lande.

- Da der er tale om en fratrædelsesordning, så får vi ikke et nyt økonomisk råderum ud af ophævelsen, fortæller Jesper Frisenholm.

- I og med at der ikke var mere at komme efter for Tobias, så blev vi enige om, at en ophævelse var den eneste rigtige løsning, siger Jesper Frisenholm.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Tobias Perch-Nielsen.