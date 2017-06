Se billedserie Viktor Anker er her ude i en fllot refleksredning. Dem havde han en del af ved mandagens træning. Foto: Simon Ydesen

Se billeder og video fra Næstveds første træning

Sport SJ - 26. juni 2017 kl. 20:18 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Næstved-truppen indledte forberedelserne frem mod den kommende sæson i 2. division, var det med 18 mand til træning. Blandt andet var de to førsteårs U19-spillere Marius Christiansen og Anders Edison med, og de fik vist sig flot frem for cheftræner Michael Hemmingsen.

De var dog langt fra de eneste unge ansigter, der troppede op til første træningsdag. Det samme gjorde den i Brøndby lejede Viktor Anker, der straks fra start gik ind og viste et højt niveau til træningen, da der blev spillet til to mål. Den blot 19-årige keeper blev flankeret af sin blot et år ældre kollega Christoffer Petersen i det modsatte mål.

- Det er fint, at vi kan have de helt unge med, så kan vi se dem an, og jeg har også vores U19 og U17-trænere Jeppe Tengbjerg og Andersr Bergendorff med til træningerne. Det skal alt sammen være med til at styrke sammenhængskraften i klubben. Nu får de unge lov til at vise sig frem, og så er det naturligvis vores håb, at andre kan følge i Rasmus Grosens fodspor, siger Michael Hemmingsen, der regner med, at Anders Edison og Marius Christensen er i spil til onsdagens træningskamp mod Brøndby.

Der blev gået til vaflerne lige fra start, og sommerferie var tydeligvis en saga blot for de fremmødte spillere. Med på banen var også rutinerede Nikolaj Hansen, der er klar igen efter et overrevet ledbånd i den ene fod sørgede for, at Hansen var tilskuer hele foråret. Endelig var der besøg af to prøvespillere Morten Larsen fra klubbens sjællandsseriehold og Nicolai Andreasen fra Herlufsholms sjællandsseriehold trænede med. Det samme gjorde Stefan Nygaard, der i øjeblikket er klubløs. Den tidligere Næstved-angriber viste flaget ved at være suverænt bedst løbende, da træningen blev rundet af med lidt løb.

Læs mere om Næstveds første træningsdag i tirsdagens udgave af Sjællandske.