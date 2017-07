Se billeder fra første Slagelse-træning

Se billedserie Jacob Pind er ny i Slagelse, som han skifter til fra Rishøj. Tidligere har Pind spillet i Næstved og HB Køge som ungdomsspiller.

Sport SJ - 17. juli 2017 kl. 22:19 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Industriferien er over os, men ferie er der ikke mere af for Slagelse-spillerne, der gennemførte sæsonens første træning mandag aften.

Det var stort set samme kavaleri, som sikrede oprykningen til danmarksserien, der var mødt ind igen. En hel del var dog fraævrende på grund af ferie, men størstedelen af SBI-truppen er klar til at give den en skalle frem mod den kommende sæson, hvor man skal forsøge at etablere sig i danmarksserien.

Til det formål ser det ud til, at Ulrik Balling får glæde af den tidligere U-landsholdsspiller Jacob Pind, der senest har optrådt for Rishøj med hvem han rykkede ud af netop danmarksserien.

- Jeg satser på, at Jacob spiller hos os, når sæsonen går i gang, siger Ulrik Balling med det forbehold, der altid er, når man ikke har papir på hinanden.

Jacob Pind er tiltænkt en rolle som styrmand på den centrale midtbane, hvor det nok bliver op til anfører Patrick Venzel og Patrick Andersen at kæmpe om den anden centrale midtbaneplads.

I det hele taget er det spændende at se, hvor Slagelse står, når sæsonen går i gang, for der er et par ubekendte i ligningen, når man er oprykkerhold.

Ulrik Balling har dog tiltro til sit koncept, og det vil spillerne også mærke, når alle mand er vendt hjem fra ferie.

- Udgangspunktet er, at vi arbejder videre med det, vi har gjort godt i den foregående sæson. Vi skal ikke ud og opfinde en ny spillestil, fordi vi er rykket op. Så må vi se, om vi hen ad vejen skal rette lidt til, for det er naturligvis ikke en naiv tilgang til tingene, som vi lægger for dagen, siger Ulrik Balling.

Ved mandagens træning blev der straks trukket i arbejdstøjet. Under ledelse af klubbens fysiske træner Tomas Sundman var der ikke tid til pjat og pjank. Spillerne blev sendt ud og spurte med og uden bold. Her var det dog tydeligt, at enkelte af de fremmødte har lang vej til danmarksserieformen, mens andre står okay. Nogle endda overraskende godt. Eksempelvis evigt unge Torben »Topper« Sørensen, der uden problemer fulgte med Jacob Pind.

Tomas Sundman havde ikke de store bemærkninger til mandagens prøvelser. Det har han uden tvivl, når næste træning er overstået. Her er der nemlig lagt op til en løbetest for SBI-spillerne.