Se billedserie Devin Daly fejrer sejren efter alle kunstens regler. Foto: Simon Ydesen

Se billeder fra Team FOGs pokaltriumf

Sport SJ - 28. januar 2017 kl. 21:05 Af Simon Ydesen

De vidste ikke helt, hvilket ben de skulle stå på, men jublen var ikke til at tage fejl af i Team FOG Næstveds omklædningsrum, efter sejren var en realitet.

- Det her er ubetinget det største, jeg har prøvet. Jeg har været i klubben så mange år, og det er vildt at få lov til at være med til det vinde den her første titel, siger Mathias Bak Christensen, der var helt færdig oven på det episke drama.

- Det er jo ikke bare, at det er den første titel til klubben. Det er ligeså meget måden, vi vandt på. Jeg havde svært ved at tro på det, da vi var bagud med 10 point med lidt over et minut tilbage, siger Mathias Bak Christensen.

I galleriet kan du se en lang række skud fra triumfen, som allerede er udråbt som Miraklet i Horsens.

Træner Milan Skobalj var hele vejen igennem stærk i troen. Selv da man var bagud med 10 point med et minut og 35 sekunder tilbage.

- Jeg havde sagt til gutterne, at vi ville vinde, hvis vi sørgede for, at Horsens ikke scorede 82 point, og det holdt stik, siger Milan Skobalj, der indrømmer, at kampens forløb hører til de sjældne og mest mindeværdige.

