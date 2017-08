Troy Franklin vender tilbage til Team FOG Næstved, som han senest spillede for i sæsonen 2015/16, da han var holdets suverænt mest scoringssikre spiller. Foto: Mie Neel

Scoringsmaskine vender tilbage til Team FOG

03. august 2017 Af Simon Ydesen

Team FOG Næstved forsøger i disse dage at få de sidste spillere på plads til den kommende sæson, og målet har hele tiden været at sikre høj kvalitet. Allerhelst kendt kvalitet.

Den målsætning hjælpes nu godt på vej af en markant tilføjelse til næste sæsons trup.

28-årige Troy Franklin, der senest spillede for Team FOG Næstved i sæsonen 2015/16, vender tilbage til klubben til næste sæson.

Troy Franklin huskes primært for tre ting; sin uforlignelige evne til at ramme trepointsskud, sin enorme hurtighed og et voldsomt temperament, der gav et par spilledages karantæne.

Det er primært de to første karakteristika, som Team FOG Næstved-direktør Andreas Larsen har hentet Troy Franklin tilbage for at genopleve.

- I Troy får vi en pointmaskine. Han kan ramme sine trepointsskud som få andre, vi har haft i klubben. Vi har været på udkig efter en spiller med en unik evne til at score point, og det ved vi, at vi får med Troy Franklin, siger en begejstret Andreas Larsen.

Troy Franklin har klubrekorden for flest trepointsscoringer af en Team FOG Næstved-spiller i en enkelt kamp. I en ligakamp mod SISU ramte han hele ni trepointsforsøg. Det er med andre et offensivt festfyrværkeri, som Team FOG Næstved-fans kan se frem til at møde igen.

- Det er planen, at Troy primært skal spille shooting guard, mens Connor Washington skal spille point guard, men Troy kommer også til at afløse Connor, når han skal have pause. Vi ved fra sidste gang, at Troy er bedst, når han får lov at spille shooting guard, for så kan han virkelig få sendt sine skud mod kurven, siger Andreas Larsen, der mener, at Troy Franklin er relativt komplet i forhold til Team FOG Næstveds behov.