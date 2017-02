Cheikh Sane har dunket sin sidste bold i kurven for Team FOG Næstved. Foto: Bjørn Armbjørn

Sane er fortid i Team FOG

Sport SJ - 10. februar 2017 kl. 19:30 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er angiveligt en batalje inden onsdagens sene træning, der ender med at koste Cheikh Sane jobbet hos Team FOG Næstved. Her skulle han efter Sjællandskes oplysninger være havnet i et ret voldsomt håndgemæng med en holdkammerat efter en meningsudveksling.

Team FOG Næstveds direktør Andreas Larsen har aldrig været bange for at vække opsigt. Nu ryger han atter ind i rampelyset. Denne gang fordi han fyrer sin stjernespiller Cheikh Sane på grund af uacceptabel opførsel.

I første omgang blev Cheikh Sane beordret til at holde sig væk fra torsdagens kamp mod Svendborg, og da Sjællandske spurgte direktør Andreas Larsen om Cheikh Sanes fremtid i klubben, var han i første omgang meget fåmælt og meddelte, at episoden på et eller plan skulle have en konsekvens for Cheikh Sane. Dengang lød det ikke som om, man havde en fyring af centerspilleren i tankerne. Det var mere en bøde eller noget i den retning, der kunne komme på tale.

Efter yderligere drøftelser med den sportslige ledelse er Andreas Larsen kommet frem til den slutning, at Cheikh Sane er fortid i Team FOG Næstved.

Mange vil sikkert spørge sig selv, hvad der er gået galt, siden man ser sig nødsaget til at cutte en af ligaens bedste centerspillere - en spiller der potentielt kan gøre forskellen på DM-guld eller bronze.

- Jeg er med på, at vi med vores farvel til Cheikh Sane svækker vores hold, men på den anden side kan jeg heller ikke have en ansat, som ikke vil følge vores regler og værdisæt. Så spiller det ingen rolle, om det er en af vores vigtigste spillere, der har forbrudt sig mod reglerne, siger Andreas Larsen.

Team FOG Næstved-direktøren understreger, at man kan vende det blinde øje til, hvis der er bataljer under en træning, men når det kommer til fysisk kontakt af den karakter, som det har været tilfældet her, så er der ingen formildende omstændigheder.

- Sportsfolk er konkurrencemennesker, der hurtigt kan ryge op i det røde felt, og det skal der være plads til. I dette tilfælde har vi fra klubbens side en opfattelse af, at det er en sag af en noget anden karakter, som vi har med at gøre. Derfor har vi truffet denne beslutning, forklarer Andreas Larsen.