Her forsøger Mikkel Luimes at heade en bold mod mål, men der var ikke meget, der lykkedes for den hurtige fløjspiller, der blev skiftet ud til fordel for yngre kræfter.

SBI og Odsherred delte i tam topkamp

Sport SJ - 28. maj 2017 kl. 22:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Simon Ydesen

En uge efter oprykningen til danmarksserien kom i hus var der dømt topkamp mellem Slagelses oprykkere og Odsherred, der indtager en sikker andenplads, der giver adgang til oprykningskampe til danmarksserien.

Derfor var der intet andet end æren på spil for de to hold, og det er en sandhed med modifikationer.

Godt nok var 1-1-forestillingen på ingen måde ophidsende, men for Slagelses vedkommende handlede det om at bevare status som ubesejret, mens det for Odsherreds vedkommende handlede om forberedelse til de kommende oprykningskampe.

Det lignede en sejr til Slagelse, da Patrick Andersen havde bragt hjemmeholdet i front efter en times spil.

På daværende tidspunkt havde Odsherred været omtrent ligeså tandløs som et uge gammelt spædbarn. Det indtryk fortsatte frem til otte minutter før tid, da Jakob Skovgaard sparkede på mål. Umiddelbart virkede skuddet ikke synderligt farligt, men da Nicklas Venzel ramte bolden, så snød den keeper Sebastian Christensen.

Ud over et forsøg, der blev sparket et godt stykke over mål i første halvleg, så havde Odsherred ikke det store at komme med.

Odsherreds træner var godt tilfreds med at slippe fra Slagelse med et point.

- Det kunne godt være blevet lukket til 2-0. Slagelse havde i hvert fald mulighederne, siger Kaan Metin, der nu skal sørge for at holde skruen i vandet, så man kan stå skarpest muligt til de kommende oprykningskampe.

På samme måde vil Slagelse-træner Ulrik Balling gerne bevare den gode form, der har ført til oprykningen til den afsluttende SM-finale mod puljevinderen fra den anden sjællandsserie, der lige nu ligger til at blive Skjold Birkerød.

- Vi vil gerne gå ubesejret igennem turneringen, og vi vil gerne fortsætte vores gode stime frem mod SM-finalen, så det betød også noget, at vi ikke tabte denne kamp, men jeg ville gerne have vundet den, for jeg følte, at vi spillede til en sejr, siger Ulrik Balling, der oven i købet fik givet spilletid til flere lettere uprøvede kræfter som Frederik Moll, Viktor Rygaard og ikke mindst Martin Ahlgren, der kun er førsteårs U19-spiller.