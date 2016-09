Her jubler SBI-spillerne over Cagri Erdems scoring til 2-1. Det var en disciplin, som de fik øvet sig godt og grundigt på med 10 scoringer. Foto: Simon Ydesen

SBI-legestue i Sakskøbing

Frem Sakskøbing var chanceløs, da oprykkerholdet havde besøg af topholdet Slagelse BI. At nævne SBIs målscorere i kronologisk rækkefølge vil være ret omfattende, men Frederik Christensen scorede tre gange, mens Mikkel Luimes tegnede sig for to mål. Cagri Erdem udnyttede to af sine chancer, og Nicklas Venzel, Rasmus Søe og Viktor Rygaard scorede et mål pr. snude.