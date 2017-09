SBI-kamp udsættes på grund af vand

Efter planen skulle Slagelse have været til Kastrup for at spille lørdag klokken 13.00, men det bliver der ikke noget af.

- Det er irriterende, for det passer på ingen måder os, at det ender med en aflysning. Meldingen kom desværre så sent, at vi ikke kan nå at gøre forsøg på at rykke kampen til Slagelse eller finde andre løsninger. Vi ville meget gerne have spillet kampen som planlagt, siger Ulrik Balling.