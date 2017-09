Viktor Rygaard blev dagens mand i skysovs, da han scorede alle tre SBI-mål i 3-1-sejren over FA2000. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rygaard-hattrick i Slagelse-comeback

Sport SJ - 10. september 2017 kl. 16:50 Af Simon Ydesen

Siden Ulrik Balling fik til opgave at stå i spidsen for SBIs førstehold for lidt over 20 måneder siden har man reddet på en bølge af godt og ikke mindst solidt fodbold.

Slagelse spillede imidlertid sin måske til dato mest uinspirerede halvleg under Ballings ledelse i de første 45 minutter af kampen mod FA2000. Der var intet, som så ud til at gå vestsjællændernes vej. Det normalt så energisk anlagte Slagelse-spil var omtrent ligeså veloplagt som en flok fladfisk på fiskeauktionen i Hanstholm. Det lignede alt andet det andet nederlag i træk til Slagelse. Den fornemmelse blev blot forstærket ved et hurtigt kig på måltavlen. Her kunne man se, at FA2000 var eneste hold, der havde haft bolden i nettet. Det skete, da Villads Bach headede et hjørnespark i mål efter 10 minutter.

Indledningen på anden halvleg indikerede ikke nogen større ændring i kampens udvikling.

Hobro, som Slagelse skal møde i pokalturneringen, havde sendt sportschef Jens Hammer-Sørensen en tur til Slagelse, og da han gik efter en times spil havde han næppe set ret meget, der burde skræmme superligaens største succeshistorie.

Var han blevet der til kampens ende, havde det indtryk givetvis ændret sig. I hvert havde han nok noteret navnet Viktor Rygaard, for den unge angriber, der var blevet sendt på banen i pausen endte med at score et vaskeægte hattrick, der totalt vendte kampen på hovedet. Så Slagelse bevarer sin plads i toppen af tabellen på baggrund af en 3-1-sejr, der virkede utopisk, da der resterede en halv time af kampen.