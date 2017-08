Rutinerede Kildentoft stopper

Som om det ikke er trist nok, at Næstved har tabt sæsonens to første fodboldkampe i 2. division efter nedrykningen, så må sydsjællænderne nu også vinke farvel til deres uden sammenligning mest rutinerede spiller.

- Jeg må være ærlig at sige, at i hele min Næstved-tid har kroppen prøvet at fortælle mig, at otte timers dagligt kontorjob med fire gange ugentlig træning og en kamp ikke var en god kombination. Jeg har jo nærmest været skadet lige så længe, som jeg har spillet, erkender Kildentoft, der har en plan om at gå trænervejen, hvor han samtidig kan spille lidt på lidt andre præmisser.