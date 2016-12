Earnest Ross var flyvende i fjerde og sidste quarter, da han scorede 19 point. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Ros til Ross efter Team FOG-sejr

Sport SJ - 30. december 2016 kl. 21:55 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er Team FOG Næstveds træner Milan Skobalj en mand, der ikke lader sig rive med af lidt succes.

I første omgang var han da også afdæmpet i sin jubel over 77-73-sejren ude over Svendborg Rabbits. Det ændrede sig imidlertid, da han havde taget et hurtigt kig på statistikkerne for kampen.

- Vi tillod kun Svendborg at tage to angrebsrebounds. Det er lige netop den slags forsvar, som vi har brug for, og det er den slags forsvar, som vi har søgt efter hele sæsonen, jublede Milan Skobalj.

Team FOG Næstved-træneren medgav dog, at det ikke var alt, der var helt som håbet, men det rettede det gode forsvarsspil op på.

Blandt andet fordi Svendborg på et tidspunkt gik fra at være bagud med 30-40 til at være foran med 50-44 ved indgangen til fjerde quarter.

- Svendborg er gode i medvind, når de er på hjemmebane. Vi lavede for mange fejl i angrebsspillet og var for uskarpe, da Svendborg kom ind i kampen, men ellers synes jeg, at vi var et bedre hold, siger Milan Skobalj, der var glad for at se Earnest Ross løfte sit spil betragteligt efter nul point i de første 30 minutter.

- Det er klasse af Earnest, at han gik ud og skød alt i kurven i fjerde quarter. Han er en god spiller, og det beviste han sandelig i den fjerde quarter. Det er der ikke mange andre i ligaen, der gør ham efter, siger Milan Skobalj, der i samme åndedrag sagde, at han var glad for, at han nu fik et par dages fri fra spillerne, og det samme var sikkert tilfældet for dem.

Næste opgave for Team FOG Næstved er en kamp mod Hørsholm den 4. januar.