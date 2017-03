Den kommende, sportslige ledelse i Korsør Slagelse er her samlet på ét billede, der er fra oprykningskampen i 2. division mod Hvidovre for snart et år siden. I baggrunden er det Jes Christensen, forrest til venstre cheftræner Per Sabroe og siddende til højre i spillertøj, Sebastian Dinesen, der skal være kommende assistenttræner. I midten er det Matthias Dadason, der ikke længere er i klubben. Foto: Kenn Thomsen

Rokeringer på chefgangen i Korsør Slagelse

- Det var vigtigt for mig i min beslutning, at klubben kører videre med samme set-up og budget, uanset om vi bliver eller rykker ned. Og det gør den. Hvis vi ender med at rykke ned, hvad jeg ikke håber, er »plan B«, at vi er seriøse og har en ambition om hurtigt at vende tilbage igen, konstaterer Jes Christensen, der glæder sig til at se Dinesen, der har været nødsaget til at opgive sin aktive karriere på grund af en skulderskade, i rollen som assistent.