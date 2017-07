Se billedserie Det var det lilla mod det orange hold i finalen ved Football for Friendship-turneringen. Da kampene blev afviklet på ekstremt små baner, var det svært at vurdere niveauet hos spillerne.

Reportage fra Rusland: Fodbold forener

Sport SJ - 08. juli 2017 kl. 17:32 Af Tekst og foto: Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

B-udgaven af tyskernes landshold viste skræmmende styrke og erobrede endnu et trofæ til vores naboland, da Confederations Cup blev afviklet i Rusland. Kampene på banen var naturligvis ikke det eneste, som russerne ønskede at henlede mediernes opmærksomhed på.

Eksempelvis havde storsponsoren for FIFA og næste års VM, Gazprom, inviteret til femte udgave af deres Football for Friendship-program, som blev afviklet i zarernes hovedstad, St. Petersborg. Her var samlet fodboldspillere i 11-12-års-alderen fra 64 lande så forskellige som Danmark, Tanzania, Venezuela, Taiwan, Kirgisistan, USA, Syrien og Italien. Selv Ukraine var med.

De unge dannede otte »venskabslandshold« og spillede i lørdags en stort anlagt turnering med åbnings- og afslutningsceremoni, cheerleadere, fanebærere og prominent besøg fra Zenits stjernespiller Alexander Kerzhakov. Det handlede om at vinde, men lige så meget om at opfylde Football for Friendships ni kerneværdier; venskab, lighed, fairness, sundhed, fred, hengivenhed, sejr, tradition og ære. Dem er det svært at have noget imod.

Propagandamaskine

Russerne formår virkelig at stable et show på benene, hvilket de også viste dagen efter, da de 64 delegationer og et broget udsnit af verdenspressen var samlet i det gigantiske konferencecenter Expoforum. De tidligere stjerner Julio Baptista og Ivan Zamorano kastede glans over arrangementet, som også bød på en dansende, kvindelig saxofonist, trommeshow, halvmærkelig dans og mere end 100 russiske børn klædt helt i hvidt, som sang John Lennons »Imagine«.

Ambitionsniveauet fejlede ingenting, og russerne var også ivrige efter at vise, hvor storslået et projekt, man havde afviklet. En flot klippet video fra træningerne i ugens løb og finalestævnet gav indtryk af en uge i fodboldens tegn for de unge, som knyttede venskaber på kryds og tværs af landegrænser og køn.

I virkeligheden havde der kun været tale om tre træningssessioner af en times varighed inden stævnet. Ikke just den slags fodboldcamp, som Danmarks repræsentant, Jonas Scheufens Bøgedal, havde følt, han var stillet i udsigt. Venskaber var det dog blevet til mange af, fortalte den unge fodboldspiller. Alligevel efterlod videoen og hele seancen i Expoforum indtryk af, at her så man en propagandamaskine anno 2017 køre på fuld damp.

Kamp for at spille

I det hele taget var Football for Friendship-programmet en lidt underlig størrelse. De 64 talenter var ikke udvalgt efter nogen særlige kriterier, og det var heller ikke tilfældet for de »ungdomsjournalister«, som også var en del af delegationerne. Danske Oscar Wilson-Boel fik til opgave at tage mellem tre og seks billeder, og selvom han naturligvis var glad for en uge i St. Petersborg, havde også han håbet på lidt mere indhold. I stedet blev det en kamp for overhovedet at få lov at trille lidt med en fodbold i løbet af den megen ventetid, som turen bød på.

Endelig var en journalist fra hvert af landene inviteret med af Gazprom. Heller ikke her syntes der at være nogen rød tråd i forhold til deltagerne, som inkluderede en sportsjournalist fra Bangladesh, en tysk blogger, en fransk radiojournalist, værten fra morgen-tv i Ghana og en journalist fra Sjællandskes redaktion i Næstved.

Vi blev fløjet ind fredag for at overvære finalestævnet for ungdomsspillerne lørdag og finalen for de voksne søndag. Altså efter først at have hørt russerne tale om venskab, fred og lighed. Det fremgik dog ikke, om de ni kerneværdier også var gældende for eksempelvis homoseksuelle og/eller politiske modstandere.

Ventetid

Det virkede vigtigt for arrangørerne at holde journalisterne i kort snor. Rigtig meget tid gik med først at vente på og siden lade sig transportere i busser til de forskellige destinationer, som alle lå mindst en time fra hotellet. Devisen syntes at være, at jo kortere tid, udlændingene har på egen hånd, jo mindre er risikoen for, at de kommer ud for en dårlig oplevelse, som giver os skidt omtale.

Mængden af vente- og transporttid havde selvfølgelig den fordel, at der var rigelig tid til at tale med de andre deltagere på turen. Hvis der er noget, journalister kan, så er det at få en samtale i gang, og når alle samtidig havde stor fodboldinteresse, var der ikke mange samtaler, som gik i stå. Når det handler om fodbold, er der altid noget at tale om - ingenting forener mennesker som verdens smukkeste sport.

Bendtner får hovedrysten

Som dansker måtte det konstateres, at selvom vi herhjemme har brugt sommeren på at gå nostalgi-amok i anledning af 25-året for triumfen i 1992, så fylder den EM-slutrunde ikke meget i andre fodboldinteresseredes erindringer. Det skulle da lige være hos den slovenske journalist, som mente, at Jugoslavien også var gået hele vejen, hvis landet ikke var blevet udelukket.

Til gengæld giver VM98- holdet stadig stor respekt med Schmeichel og brødrene Laudrup som fornemme ambassadører. Vores nuværende hold har også mange kendte spillere, og der var stor undren over, hvorfor vi ikke klarer os bedre - men fortællingen om Nicklas Bendtner, som mange ikke var klar over, nu er i Rosenborg, gav måske en del af svaret. Dog mest anledning til hovedrysten over et spildt talent.

Tilskuerkrise og to ligaer

Herhjemme kæmper vi med tilskuerkrise i Superligaen, og det synes at være et globalt problem med undtagelse af de allerstørste ligaer. I Pakistan forsøger man eksempelvis at få den nationale liga til at vokse i takt med interessen for fodbold, som haler ind på cricket. Problemet er bare, at folk i høj grad foretrækker at se de store europæiske kampe i tv frem for de lokale helte på grønsværen.

Samtidig har de spillere med pakistansk baggrund, som man har hentet hjem for at spille landskampe, kommet med en dårlig attitude og opført sig som stjerner, fortalte generalsekretæren i fodboldforbundet mig. Derfor er landsholdets niveau ikke forbedret de seneste år.

I Indien har man forsøgt sig med at hente store men i fodboldmæssig henseende gamle navne til ligaen. De var slet ikke gode nok, fortalte den indiske journalist mig. Men satsningen har medført, at der nu er to ligaer i Indien, der begge rangerer som den bedste. De gamle klubber ville nemlig ikke acceptere, at de nye og pengestærke bare kunne danne deres egen liga.

- Så vinderen af turneringen med de gamle hold kvalificerer sig til vores Champions League, mens vinderen af turneringen med de nye hold går i Asian Cup. Den eneste grund til, at FIFA helt undtagelsesvis har givet os dispensation, er, at de godt ved, hvor stort et marked Indien potentielt er. De håber, at vi får det løst, sagde han.

Nye venskaber

Selve finalen ved Confederations Cup viste, at Rusland på mange måder synes klar til at være værter for næste års VM. Sikkerheden ved indgangen til det imponerende New Zenit Stadium var i top, men alligevel tog det ingen tid at komme ind, selvom vi endda ankom sent. Så var køen langt længere ved madboderne, og en knurrende mave efter slatne hot dogs betød, at jeg kun akkurat nåede kampstart.

Kampen på banen var ikke just et festfyrværkeri; Chile dominerede stort i 20 minutter, så udnyttede tyskerne en fejl til at score, hvorefter de mere eller mindre kørte den sikkert hjem. Men det gjorde ikke så meget. Som ved resten af turen handlede det mere om Friendship end Football, og Sjællandskes reporter vendte hjem adskillige venskaber rigere. Et ekstra venskab er trods alt også meget mere værd end et ekstra finalemål i en ret ligegyldig turnering.