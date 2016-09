Kasper Lund bliver her stoppet hårdt og kontant af TIK Taastrups forsvar, men de havde svært ved at holde venstrebacken fra scoringer. Han imponerede i lighed med resten af Næstved/Herlufsholm-mandskabet, der fik et point i premieren.

Premiere med pointdeling

I år er det Næstved/Herlufsholm, der har æren af at være underdog. Oprykkerne var ikke levnet ret mange chancer i premieren mod TIK, men det lod Per Bergs tropper sig ikke påvirke af.

Spørgsmålet var så, om TIK Taastrup havde et gear mere at spille i til anden halvleg, eller om det skulle blive til en drømmestart for NIF/HG.

TIK havde godt nok ikke meget mere at skyde med efter pausen, men omvendt faldt NIF/HG heller ikke helt sammen, så det endte meget sigende 26-26 efter en hektisk afslutning, hvor det var hjemmeholdet, der hele tiden rakte ud efter sejren, mens TIK Taastrup virkede til at have nok at gøre med at holde trit med hjemmeholdet.