Se billedserie Bagerst kan man se NBC-rytteren Joakim Svensson, som sammen med kammeraten Alexander Kamp trænede med Quickstep. Privafoto

På træningstur med verdenseliten

Sport SJ - 10. januar 2017 kl. 22:27 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stormvejr og islag er omtrent ligeså populært hos en cykelrytter, som et kabelnedbrud nytårsaften hos Yousee-kunder.

Derfor har flere af de lokale cykelryttere henlagt træningen til Spanien, hvor man har optimale træningsforhold selv på denne årstid.

Team NBCs Joakim Svensson er i disse uger i Calpe i Spanien, hvor han træner sammen med den danske mester Alexander Kamp.

- Jeg har været her i en uges tid, og det er meget rart at komme herned til gode træningsforhold. Jeg nåede lige at hilse på stormen, inden jeg tog afsted, og jeg kan forstå, at det stadig ikke er ret gode træningsforhold hjemme i Danmark, fortæller Joakim Svensson over mobilen fra Calpe.

Han studerer til dagligt til kemiingeniør, men studiet er droslet ned i januar, hvilket giver mulighed for at fokusere 100 procent på træningen.

- Jeg skal bruge mit ophold her i Spanien til at sikre en god grundform til sæsonen. Det er det helt overordnede formål med at tage denne træningstur, siger Joakim Svensson, der bor hos Alexander Kamp under opholdet i Spanien.

Netop Alexander Kamp var også hovedårsagen til, at Joakim Svensson fik sig en oplevelse, da de to danske ryttere fik lov til at træne sammen med World Tour-holdet Quickstep, der har danske Brian Holm som sportsdirektør.

- Brian og Kamp har vist trænet lidt sammen i Danmark, og de snakkede sammen her i Spanien, så vi endte med at blive inviteret med ud at træne seks timer sammen med deres ryttere, fortæller Joakim Svensson.

Med andre ord var det altså nogle af sportens sværvægtere, som han så at sige skulle tage en omgang med.

- Det var meget sjovt at få lov til at køre med der. Det er jo et noget højere niveau, end jeg er vant til at køre på, så heldigvis havde de haft to hårde træningsdage, og den dag vi var med, skulle de bare ud at rulle lidt. Det var nu hårdt nok endda, siger Joakim Svensson, der en enkelt gang måtte gå dybt for at sidde med over en stigning.

- Den stigning fladede ud på det helt rigtige tidspunkt. Der var jeg lidt presset, men ellers handlede det bare om at hænge på, siger Joakim Svensson.