På længere sigt vil jeg også satse på de klassiske distancer, men massestarten er det sjoveste, og det jeg er bedst til. Så det er klart min favorit, siger Oliver Lindenskov, der håber at kvalificere sig til OL i Beijing i 2020.

Oliver med fuld fart frem over isen

Forleden forsvarede speedskateren Oliver Lindenskov fra Næstved sin andenplads i den samlede World Cup ved sæsonfinalen for juniorer i Tyskland, og i weekenden skulle den 19-årige sydsjællænder så forsøge at følge op på den flotte placering ved VM i Finland.

Som ventet sluttede Oliver Lindenskov langt nede i rækkerne på både 1.5000 meter og 5.000 meter, men i favoritdisciplinen massestart havde han bedre styr på skøjterne og blev nummer seks.

- I de klassiske discipliner kører man to og to og er relativt uforstyrret. Men masse- starten er mere taktisk, og det er den type konkurrence, jeg er vokset op med på rulleskøjter. Så jeg har en fordel der, siger Oliver Lindenskov, der har blandede følelser i forhold til sjettepladsen.

- Tidligere på sæsonen, havde jeg jo håbet på en medalje. Men jeg har haft en rygskade siden december, så optakten har ikke været perfekt, siger han.

VM for juniorer markerede afslutningen på sæsonen på is, og forude venter et forår og en sommer på rulleskøjter.

- Nu vil jeg bruge noget tid på at komme mig over skaden, så jeg er klar til rulleskøjtesæsonen begynder til april. Jeg er klart bedre på inlinere end på is, siger Oliver Lindenskov, der alligevel satser på det kolde underlag.

Hurtigløb på skøjter er nemlig en olympisk disciplin, og Oliver Lindenskov har kurs mod OL i Beijing i 2022.

- Det er helt klart målet, og det var på grund af Ol, at jeg begyndte på longtrack på is, siger den ambitiøse gymnasieelev, der bliver student til sommer. Og derefter bliver der plads til endnu mere skøjteløb i kalenderen.

- Jeg flytter til Canada efter sommerferien, og regner med at være derovre i et halvt år og få optimeret min træning. Der er gode muligheder for at komme på is, og de har en af de hurtigste skøjtebaner i verden - og mange dygtige trænere, siger Oliver Lindenskov.