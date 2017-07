En trio, der nu er tabt for Næstved. Fra venstre Stefan Nygaad, der netop har lavet aftale med AB, Søren Jensen har endnu ikke fundet ny klub, mens Mikkel Jensen i den kommende sæson skal spille i danmarksserien for Holbæk. Foto: Thomas Olsen

Nygaard er tabt for Næstved

- Næstved havde ikke de fornødne resurser til at tilbyde mig kontrakt. Det har trukket lidt ud, men jeg kunne ikke vente længere. Jeg vil jo gerne have en afklaring og i gang med at spille noget fodbold, siger Stefan Nygaard, der har indgået en ét-årig aftale med akademikerne.

- Jeg har hovedsagligt kigget mod København, da jeg bor på Nørrebro og studerer i Roskilde. Og AB ville rigtig gerne have mig. Det virker til at være en god klub med gode faciliteter. Og så har de ambitioner men uden at sætte alt på ét brædt. De vil ligesom Næstved gerne rykke op igen, men ikke for enhver pris. For mit eget vedkommende vil jeg dog rigtig gerne tilbage i 1. division hurtigt, konstaterer Stefan Nygaard.