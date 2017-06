Line Kjærsfeldt og Kim Astrup spiller begge for Team Skælskør i den kommende ligasæson, der måske bliver den sidste med det nuværende koncept. Badminton Danmark lægger nemlig op til flere ændringer fra august 2018. Foto: Anders Ole Olsen

Ny liga-struktur kommer bag på klubberne

Sport SJ - 09. juni 2017 kl. 07:57 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag skal hovedbestyrelsen i Badminton Danmark tage stilling til nye overordnede rammer for Badmintonligaen ved virkning fra august 2018, men beslutningsforslaget er ikke afstemt med ligaklubberne.

Faktisk har Ligaforeningen slet ikke været involvereret i udformningen af det vidtgående oplæg, der derfor kommer som en stor overraskelse for foreningens formand Michael Stage.

- Jeg synes, det er problematisk, at man slet ikke har inddraget klubberne i ligaen og i 1. division. Det er jo dem, der kan blive berørt af det. Det er da normalt, at man involverer parterne i den slags, siger Michael Stage, der også er formand for Team Skælskør.

Forslaget lægger blandt meget andet op til en struktur med otte ligaklubber inddelt efter regioner og fordelt i indledende øst- og vestpuljer og med afsluttede top- og bundslutspil.

Der er ingen direkte nedrykning, men i stedet får et eller to hold fra 1. division mulighed for at udfordre deres lokale ligahold i en kvalifikationskamp.

Sat på spidsen betyder det, at de nykårede danske mestre faktisk kan rykke ud af Badmintonligaen få dage efter finalen...

- Jeg mener ikke, at Danmark er så stort et land, at vi behøver at dele klubberne op i regioner. Lige nu er der for eksempel ikke noget ligahold i Syddanmark - og heller ikke noget på vej. Så hvor skulle det komme fra, siger Michael Stage.

- Omvendt har vi nogle store klubber i områder, hvor der bor ret mange procent af befolkningen. For eksempel Skovshoved og Gentofte. Dem er der så kun plads til én af i ligaen. Der er også kun plads til enten Greve eller Solrød Strand, og til AB eller Højbjerg i Aarhus.

Nye krav til klubberne

Bliver forslaget vedtaget skal ligaklubberne benytte standardkontrakter, når de indgår spilleraftaler, og de skal efterfølgende godkendes af Badminton Danmarks sekretariat.

Ligaklubberne skal desuden forpligte sig til at ansætte uddannede trænere efter reglerne i en kommende autorisatons- og licensordning samt forpligte sig til at drive et regionalt talentudviklingsnetværk.

Derudover får Badminton Danmarks administration mandat til at træffe en række beslutninger i samarbejde med ligaudvalget - for eksempel begrænse antallet af udenlandske spillere, fastlåse deltagerne til kun at måtte spille én kategori, indføre et lønloft, og afgøre om der skal spilles til 9, 11, 15 eller 21 point i hvert sæt - og hvor mange.

- For mig at se handler meget af det om at lave et show for mediernes skyld. Og det tror jeg ikke på er løsningen. Vi vil gerne være med til at gøre Badmintonligaen god og spændende, men der er ingen af klubberne, der synes, det her er en god idé, siger Michael Stage.