Torben Sørensen har gjort det fremragende i målet for SBIs sjællandsseriehold, men det nytter ikke noget, at han er den eneste keeper i SBI-truppen.

Ny SBI-keeper efterlyses

Sport SJ - 01. februar 2017 kl. 16:04 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heldigvis er Slagelse BI ikke omfattet af transfervinduets lukning, for lige nu er panderynkerne ved at blive halvdybe hos sportschef Søren Andersen på grund af akut mangel på en ekstra keeper til sjællandsserietruppen.

Når det gælder markspillere er der få serieklubber, der kan prale af så bredt et udvalg, som det Slagelse BI har til rådighed for førstehold og andethold.

Snakken er straks en anden, når det gælder keepere. Her er 37-årige Torben Sørensen eneste målmand i truppen.

Det stiller klubben i en situation, hvor man for alt i verden skal finde en keeper mere, så man er dækket ind, hvis Torben Sørensen bliver skadet eller forhindret i at deltage i kampe.

- Den nuværende situation er ikke holdbar. Det er alle i klubben enige om. Det er helt afgørende for os, at vi får en keeper tilført truppen, for vi kan ikke leve med, at vi kun har én fast keeper omkring holdet, siger Søren Andersen.

Christian Larsen, der var reserve for Torben Sørensen i efteråret, har valgt at prøve Herlufsholm, så nu er den vilde jagt på en afløser gået ind.

- Vi går ikke ind til forårets kampe med blot en enkelt keeper i seniortruppen. Det er helt sikkert, så vi skal have fundet en ny målmand, og det begynder at haste, for han skal jo også spilles ind i truppen og have træningskampe, inden det for alvor går løs, siger Søren Andersen.

SBIs sportschef har sat en deadline i forhold til løse den nuværende udfordring.

- I løbet af de næste tre uger, så skal vi have en løsning på plads. Det er ikke lige sådan at finde en kvalificeret keeper. Det er vigtigt at understrege, at vi gerne vil have en målmand, der noget niveau, så det er ikke bare en tidligere serie 5-målmand, vi er på udkig efter, siger Søren Andersen.