Niklas Larsen skal køre Danmark Rundt

- Det er et af de løb, der har været med til at sætte gang i cykelkarrieren, da der har været start i Slagelse, og det har skabt en interesse for cykling i sin tid. Jeg ser frem til at køre et så stort løb på hjemmebane i Danmark, og det bliver helt sikkert det største landevejsløb, jeg har kørt. Det bliver en stor oplevelse, lyder det fra europamesteren i pointløb på bane.