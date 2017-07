Se billedserie Andreas Moos fik en halvleg på sin vante plads som venstre back, men lige nu ligner han et rigtig godt alternativ til pladsen som angriber. Foto: Simon Ydesen

Næstved vandt ferieforestilling

Sport SJ - 12. juli 2017 kl. 20:16 Af Simon Ydesen

Man siger ofte om en intensforladt kamp, at det minder om en sommerkamp eller er en gang feriefodbold. Det var begge meget passende betegnelser for onsdagens træningskamp mellem Næstved og Bridges FC, der er et amatørhold fra Chicago bestående af unge håbefulde spillere.

Næstved-spillerne har egentlig fodboldfri i denne uge, men da muligheden for en træningskamp bød sig, blev ferien afbrudt.

Uden på nogen måde at spille sig ud fik Næstved sikret sig en sejr på 2-1 over et tamt amerikansk hold, der under normale omstændigheder ikke burde være i stand til at presse Næstved.

Lidt spænding var der dog mod kampens slutning, da Bridges i et par tilfælde var tæt på at score. Her stod Næstved-forsvaret sammen med en stærkt spillende Viktor Anker dog effektivt i vejen for en udligning. Dermed var scoringerne fra Daniel Norouzi og Kristoffer Munksgaard nok til at sikre en sejr, der næppe vil blive husket for meget andet end det faktum, at Anders Clausen fik debut som cheftræner, da han dækkede ind for Michael Hemmingsen, der var fraværende til onsdagens kamp.