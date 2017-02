Næstved-træner Mogens Krogh havde håbet på at kunne overtage den tidligere Hobro-angriber Anatole Abang, der var kommet i overskud hos nordjyderne efter Ove Pedersens exit som træner. Foto: Simon Ydesen

Næstved ufrivillig part i transfer-farce

01. februar 2017 Af Simon Ydesen

Alt var mere eller mindre på plads. Men da transfervinduet smækkede i, sad Næstved tilbage med en lang næse.

Forbipasserende kunne tirsdag aften se, at der var heftig aktivitet i klubhuset på Rolighedsvej, og som Mogens Krogh meldte ud, så var Næstved tæt på en aftale med en spiller, men han var bange for, at man ikke fik det hele på plads, inden transfervinduet smækkede i ved midnat.

Ifølge Sjællandskes oplysninger havde Næstved til det sidste håbet på, at man kunne lande en aftale med Anatole Abang.

I løbet af tirsdagen havde Hobro meldt ud, at Anatole Abang var fortid hos nordjyderne, der i stedet ville sende ham tilbage til MLS-klubben New York Red Bulls. Her kunne Næstved så genleje den landsholdspotentielle angriber fra Cameroun.

Problemet er, at en teknikalitet imidlertid forhindrer Abang og Næstved i at effektuere den aftale, der ifølge Sjællandskes oplysninger var skrevet under af både Abang og Næstved.

Knasten er angiveligt, at angriberens spillercertifikat fortsat ligger i Hobro. Altså har man som tidligere nævnt ophævet lejeaftalen med Anatole Abang, men man har altså ikke fået videresendt spillercertifikatet til MLS, der ejer rettighederne til Abang, hvorfor Næstveds aftale med angriberen falder til jorden. Næstved har så vidt vides gjort sit hjemmearbejde korrekt men har stået magtesløs i forhold til det manglende spillercertifikat.

Dermed var det spildte kræfter, at Anatole Abang i øjeblikket er indkvarteret på Hotel Vinhuset i Næstved. Meget tyder nemlig på, at det er det tætteste den målfarlige angriber kommer på at optræde i den grønne trøje.

Sjællandske har været i kontakt med Næstveds sportschef Jesper Frisenholm, der ikke er videre meddelsom. Han bekræfter dog, at man var millimeter fra at sikre sig en unavngiven angriber.

Rygter siger endvidere, at der fortsat arbejdes på at finde en løsning, der kan bringe Anatole Abang til Næstved, men det har Jesper Frisenholm ingen direkte kommentar til. Han forholder sig til, at man ikke har fået en angriber ind lige nu.

- Jeg må i gang med at kigge på vores muligheder, er eneste kommentar fra sportschefen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Hobros sportschef Jens Hammer Sørensen.

Tilbage i 2015 var Hobro involveret i en sag om et spillercertifikat, da klubben blev taberdømt for at have brugt Adama Tamboura uden at have hans spillercertifikat på plads.