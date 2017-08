Sidste tur med vognen for Næstveds 1. divisionshold. Snart tager Simon Willer til Jylland og påbegynder en læreplads i en golfbutik. Han kunne ikke hjælpe Næstved med at sikre sig endnu en sæson i rækken. Foto: John Ringstrøm

Næstved trak det korteste strå

Derfor var Korsør tvunget til at vinde søndag over Roskilde for at sende Næstved ned - eller måske Roskilde ned, hvis Næstved samtidig kunne tage til Odense og vinde over rækkens tophold.