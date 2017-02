Hasan Kurucay har lavet en aftale med Næstved for resten af denne sæson. Foto: Simon Ydesen

Næstved skriver med forsvarstalent

Sport SJ - 08. februar 2017 kl. 16:17 Af Simon Ydesen

Som forventet har Næstved skrevet kontrakt med den 19-årige forsvarsspiller Hasan Kurucay, der var med for de grønne i årets første træningskamp mod Hvidovre.

Her gjorde Hasan Kurucay sig så godt bemærket, at træner Mogens Krogh efterfølgende gav klart udtryk for et håb om en aftale mellem den tidligere OB-spiller og Næstved.

- Hasan har vist sig godt frem i træning og kamp. Han har vist, at han er en meget spændende forsvarsspiller, der har rigtig gode evner i pasningsspillet, siger Mogens Krogh, der glæder sig til at arbejde med den unge forsvarspiller.

- Der er ingen tvivl om, at Hasan har et stort potentiale, og jeg vil vurdere, at han kan gå direkte ind på lige fod med de andre forsvarsspillere i kampen om spilletid, og derfor er det lige netop den forsvarsforstærkning, som vi har ledt efter, siger Mogens Krogh.

Mogens Krogh har taget referencer på sin nye spiller via Hasan Kurucays tidligere træner i OB, Kent Nielsen.

- Det er meget positive tilbagemeldinger, jeg har fået. Vi har snakket meget åbent og ærligt om Hasans styrker og udviklingsområder, og jeg tror på, vi kan være med til at rykke ham, så kan blive en endnu bedre spiller, siger Mogens Krogh.

Selv er den 19-årige forsvarsspiller meget glad for, at han nu har den nærmeste fodboldfremtid på plads med en kontrakt, der løber for resten af denne sæson.

- Det er dejligt, at jeg har fundet en klub, der passer perfekt til mig. Jeg har en ambition om at komme til at spille fast, for det er vigtigt for mig at få noget erfaring med seniorfodbold på et godt niveau. Det kan jeg forhåbentlig få her i Næstved. Jeg glæder mig i hvert fald til at komme i gang med træningen, og jeg glæder mig til at lære de andre spillere at kende, siger Hasan Kurucay med umiskendelig fynsk accent.

Bopælen i Odense bliver der ikke ændret på, men Hasan Kurucay ser ikke noget problem i at skulle krydse Storebæltsbroen for at komme til og fra træning.

- Det er fint nok. Der er ikke så langt, siger Kurucay.

Han fik i begyndelsen af januar at vide, at han ikke fik forlænget sin aftale i OB. Siden har han holdt formen ved lige på klubbens U19-hold, men nu kan han se frem til at trække i den grønne trøje og hjælpe Næstved med at kæmpe for at undgå nedrykning fra 1. division. Står det til forsvarsspilleren med de tyrkiste rødder, så skal det gerne blive til mere end 1. division i fremtiden.

- Jeg drømmer som alle andre om at komme til at spille på så højt niveau som muligt. Lige nu er det perfekt for mig, at jeg kan spille 1. division i Næstved, og så håber jeg, at jeg kan spille mig på holdet, siger Hasan Kurucay.

Hasan Kurucay er noteret for syv landskampe på tyrkiske ungdomslandshold.