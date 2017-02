Hakeem Araba er meget ydmyg omkring sin rolle hos Næstved. Han håber på at kunne hjælpe klubben, ligesom klubben gerne skal hjælpe ham med et blive bedre. Foto: Simon Ydesen

Næstved skriver med engelsk fyrtårn

Senest har den 26-årige angriber huseret i den bedste svenske række for Falkenbergs FF, hvor han på to sæsoner spillede 41 kampe og scorede ni mål for klubben.

- Jeg valgte Næstved, fordi sportschefen og træneren virkelig viste, at de gerne ville have mig. Der er en klar plan med min plads i klubben, og det tiltaler mig meget, siger Hakeem Araba.

- Jeg er angriber, så jeg skal naturligvis forsøge at score nogle mål, men det er langt fra det eneste, jeg skal bidrage med. Jeg er stærk i hovedspillet på grund af min størrelse, så jeg håber på at hjælpe holdet både offensivt og defensivt med mit hovedspil. I det hele taget skal folk først og fremmest forvente hårdt arbejde fra min side, siger Hakeem Araba.

Næstved bliver langt fra den første klub som Araba skal repræsentere. Trods sine 26 år har han allerede repræsenteret 15 forskellige klubber i flere forskellige lande. I England blev det til ophold i flere Non-league-klubber og semiprofessionelle klubber, mens han også har været en tur i Grækenland og Cypern. Senest har han spillet for Falkenberg FF. Her spillede han sammen med flere danske spillere. Blandt andet den nye Viborg-spiller Alexander Jakobsen, der måske er bedre kendt som Mini-Ronaldinho. Jakobsen er i dag en god ven af Hakeem Araba, så han blev naturligvis taget med på råd, da Næstved kom på banen.

- Via Alexander kender jeg en del til dansk fodbold, og jeg har hørt en del om niveauet, så jeg tror, at jeg kan hjælpe Næstved, ligesom klubben forhåbentlig kan hjælpe mig til at blive en bedre spiller. Jeg har i hvert fald det indtryk, at vi har fælles interesser, så jeg glæder mig til at komme i gang, siger Hakeem Araba.