Næstved siger farvel til topscorer

Den mission lykkedes til dels for Jeppe Illum, der gennem sin tid i Næstved har været et offensivt omdrejningspunkt, når han har været på toppen. Det er samtidig blevet til hele 14 scoringer fra Illum, så på trods af nedrykningen til 2. division har han gjort positiv reklame for sig selv. Spørgsmålet er så, hvor langt den reklame er nået ud i det danske og måske skandinaviske fodboldunivers.

- Jeg er om nogen ekstra skuffet over, at vi er rykket ned. Jeg kom hjem til Næstved for at kæmpe for min hjemby, og så er det meget skuffende, at det ender på den her måde. Jeg er sindssygt ked af udfaldet, og det er rent ud sagt noget værre lort, siger Jeppe Illum.