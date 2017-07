Søren Jesnen nåede at spille fem år i Næstved, hvor han både har været med til op- og nedrykninger. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Næstved siger farvel til klubmand

06. juli 2017

Det har længe stået klart, at Sebastian Olsen, Jeppe Illum, Henrik Bødker, Sammy Adjei, Kevin Bechmann Timm og senest Gustav Mansø ikke er en del af Næstveds fremtidige trup. Nu kan der føjes endnu et navn til den liste.

Søren Jensen har efter længere betænkningstid valgt at sige stop. Den dygtige forsvarsspiller, der har været i Næstved siden 2012, kan ikke få et civilt lederjob til at gå hånd i hånd med fodbold på divisionsplan i Næstved.

- Det er vi meget kede af, fordi Søren har været særdeles loyal overfor klubben, og han har i den forgangne sæson vist, at han bestemt har et højt niveau, så det er både på det menneskelige og sportslige plan et stort tab, at vi nu må sige farvel til Søren, men omvendt har vi stor forståelse for, at hans jobsituation kræver hans fulde opmærksomhed, siger sportschef Jesper Frisenholm, der har forsøgt og fortsat vil forsøge at holde linjen varm til Søren Jensen, der kom til fra barndomsklubben Nykøbing i vinterpausen 11/12.

- Søren har givet udtryk for, at det nu var kommet til et punkt, hvor han desværre ikke kunne få sin dagligdag til at hænge sammen. Om han så finder sig en klub i København at spille videre i, ved jeg ikke, men jeg tror ikke, vi skal frygte, at han pludselig tørner ud for Nykøbing, siger Jesper Frisenholm, der også lader forstå, at han ikke endegyldigt har opgivet håbet om at se Søren Jensen tilbage i den grønne trøje.

- Han har lovet at give lyd fra sig, hvis hans arbejdssituation ændrer sig, så det bliver muligt at spille fodbold. I så fald vil vi naturligvis gerne have en dialog med ham. I Sørens tilfælde har det ikke været økonomien, der har været så afgørende. Det var mere et logistisk spørgsmål, og skulle det ændre sig, så er han meget velkommen til at snøre støvlerne igen for os, siger Jesper Frisenholm.

I første omgang tyder meget dog på, at Søren Jensen kigger mod København, hvis karrieren som divisionsspiller skal forlænges.