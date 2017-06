Sebastian Olsen er fortid i Næstved i denne omgang. Parterne har ikke været i stand til at nå til enighed om en ny kontrakt, men man skilles som gode venner. Foto: Hans Jørgen Johansen

Næstved siger farvel til keeper

Sport SJ - 08. juni 2017 kl. 13:39 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke til en kontraktforlængelse mellem Næstved og målmand Sebastian Olsen. Det står klart efter, at Næstved melder ud, at parterne skilles, fordi det ikke har været muligt at nå til enighed om en kontrakt.

- Vi ville gerne beholde Sebastian, og jeg fornemmer også, at Sebastian gerne ville fortsætte hos os, men det har ganske enkelt ikke været muligt at nå til enighed om de økonomiske perspektiver i en ny aftale, forklarer sportschef Jesper Frisenholm.

- Vi står i en situation, hvor vi skal spare, og omvendt står Sebastian i en situation, hvor han også skal have sine økonomiske krav opfyldt, og selvom vi gerne ville, så kan vi ikke opfylde Sebastians økonomiske krav, siger Jesper Frisenholm, der understreger, at han er ked af skilsmissen.

Selv er målmanden afklaret men også fyldt med vemod over den situation, som han efterlader klubben i.

- Det er fair nok, at klubben ikke har råd til at opfylde mine kontraktkrav, men jeg er lige blevet far, så jeg skal have det hele til at hænge sammen, og det er der ikke så meget at gøre ved, siger Sebastian Olsen, der arbejder på at finde en ny klub.

- Jeg har heller ikke sagt farvel. Jeg siger på gensyn, og så håber jeg, at jeg på et tidspunkt kan vende tilbage til Næstved. Det er min barndomsklub, og jeg er ked af at forlade Næstved i den her situation, men der er som sagt nogle hensyn at tage i denne forbindelse, siger Sebastian Olsen.

Dermed slutter Sebastian Olsen sig til rækken af spillere, som endegyldigt forlader klubben. I forvejen har Jeppe Illum, Sammy Adjei, Kevin Bechmann Timm og Hasan Kurucay sagt farvel til Næstved. Det samme har i øvrigt den i Brøndby lejede Jacob Pryts.

