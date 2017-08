Søren Jensen spillede en stor kamp for Næstved, da man vandt 2-0 over Brønshøj i pokalturneringen. Foto: Boris Obretkovic

Næstved sendte hvepsene i pokalhi

Sport - 30. august 2017

På en halvsene scoringer af Andreas Moos og Kristoffer Munksgaard sikrede Næstved sig videre deltagelse i DBU Pokalen efter en lige kamp mod divisionsrivalerne Brønshøj.

Næstved-træner Michael Hemmingsen havde givet Harun Keser, Kasper Mertz og Viktor Anker en friaften, mens Andreas Baes, Kristoffer Munksgaard og Souheib Dhaflaoui var sat på bænken som en slags tilkaldevagt.

I stedet var det Christoffer Petersen, der var sat på mål, og den unge keeper gjorde flot fyldest i Næstved-målet, da han kort inde i pokalkampen måtte hive en stor redning ud af ærmet.

Efter den sløve Næstved-start, så vågnede de grønne op til dåd. Næstved satte sig på kampen uden at det på noget tidspunkt blev til et markant overtag i spillet.

Chancer blev der imidlertid skabt. De to største chancer var unge Sebastian Gaardhøje tæt på at konvertere til scoringer, der ville have været en passende belønning for et ihærdigt stykke arbejde som enlig mand i front.

I første halvleg kom han en halv skostørrelse for sent frem til et fladt indlæg, mens han efter pausen havde en afslutning tæt under mål, som tog stolpen.

Da han havde løbet sig død, blev Kristoffer Munksgaard sendt i aktion, og Næstved-kaptajnen viste sit værd ved at lægge op til et mål og siden afgøre kampen med en scoring til 2-0.

I første omgang nød Andreas Moos godt af Munksgaards offensive kvaliteter, da han gjorde det til 1-0 til tydelig forløsning for alle på Næstved-bænken. Dernæst gjorde Munksgaard sig gældende ved at leve op til sit rygte om kun at score flotte mål.

Et par træk ind i banen og en præcis afslutning over i det lange hjørne gjorde det til 2-0 og en plads i bowlen, når der trækkes lod til næste runde.