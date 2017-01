Se billedserie Sportschef Jesper Frisenholm vil meget gerne hente en ny angriber i det igangværende transfervindue. Foto: Simon Ydesen

Næstved optrapper angriber-jagt

20. januar 2017 Af Simon Ydesen

Det er snart en gammel traver, at Næstved leder efter en angriber til klubbens 1. divisionshold.

Stefan Nygaard har siden de glade dage i 2. division været sikkert førstevalg på pladsen som angriber. En række alternativer med fiaskoen Ryan Finley som den seneste i rækken har ikke formået at vippe Nygaard af pinden som sikkert førstevalg på angrebspositionen, men ambitionen om at finde et kvalificeret alternativ til Nygaard er fortsat intakt hos Næstved.

Ja faktisk er sportschef Jesper Frisenholm ret stålsat på at finde en ny offensiv trumf. Ikke på grund af utilfredshed med Nygaard, men mere på grund af behovet for en ekstra angriber til at udfylde rollen i det foretrukne 3-5-2-system.

- Det er jo ingen hemmelighed, at Stefan Nygaard rager en enkelt karantæne og måske også en skade til sig i ny og næ, og så er vi ganske enkelt for sårbare, så vi vil meget gerne have en ekstra angriber ind, siger Jesper Frisenholm.

I modsætning til tidligere udmeldinger, så er sportschefen ret målrettet på hvilken type angriber, han ønsker tilført Næstved-truppen.

Hvor det har gået mest på kvalitet frem for type, så er typen nu ret fastlagt.

- Vi har tilladt os at tænke lidt i begge ender af banen, for vi har været skidt kørende på defensive standardsituationer, og det spiller ind i forhold til, at vi har udset os en tankcenterforward, som den type vi gerne vil have ind. Det skal være en angriber, der kan noget omkring hovedspillet, siger Jesper Frisenholm.

- Det kunne være interessant at bringe to store angribere i spil på samme tid. Det vil i hvert fald være en god mulighed at give Mogens, siger Jesper Frisenholm.

Jesper Frisenholm er lige nu i dialog med en angriber, der svarer til den typebeskrivelse, som han har afgivet. Der er tale om en angriber, der tjener til dagen og vejen i en svensk klub fra den næstbedste række. Men det er langt fra sikkert, at man når i mål med den handel, og sker det ikke, så er der flere skibe sat i søen for Næstveds sportschef.

- Vi er også godt i gang med at afsøge det danske marked. Vi er i dialog med flere superligaklubber for at finde ud af, hvad de gør i markedet, som eventuelt kan åbne muligheder for os, siger Jesper Frisenholm.