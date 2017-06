Henrik Bødker fra et af højdepunkterne i sin tid som Næstved-spiller. Billedet er fra den sensationelle pokalsejr over FC Nordsjælland, hvor man vandt med ni mand på banen i en times tid. Foto: Bjørn Armbjørn

Næstved og midtbanemand skilles

17. juni 2017 Af Simon Ydesen

Henrik Bødker havde et år tilbage af sin kontrakt, men han har efter moden overvejelser og flere drøftelser med cheftræner Michael Hemmingsen besluttet sig for at stoppe i Næstved.

I dette tilfælde er der tale om en lykkelig skilsmisse, da begge parter hurtigt blev enige om, at det var det mest fornuftige i denne situation.

- Michael Hemmingsen så gerne, at jeg kunne komme noget mere til træning, men på grund af mit job som elektriker har det været svært at kunne garantere det, og da jeg samtidig har været meget skadet, så var der mest fornuft i at vi ophævede min kontrakt, da perspektiverne omkring spilletid også kunne se svære ud, da ingen reelt ved, om jeg kan komme tilbage på et tilstrækkeligt godt niveau, siger Henrik Bødker.

Den 34-årige midtbanespiller har døjet med skader i det seneste halvandet år, og det var derfor tvivlsomt, om han ved et comeback ville være i stand til at tilspille sig en stamplads.

- Jeg er sådan skruet sammen, at jeg gerne vil spille fast, og det var der jo ingen garanti for, så da vi gik på ferie var det med overvejelser om, hvorvidt det her skulle fortsætte. Jeg har også en familie, som ikke har set meget til mig. Mange dage har det været noget med, at jeg er kørt på arbejde klokken fem om morgenen, og så er jeg først kommet hjem, når klokken har været halv ni, så det har været svært at retfærdiggøre overfor min kone og vores børn, når jeg samtidig har været så skadet, som det har været tilfældet, siger Henrik Bødker, der ret hurtigt blev enig med sportschef Jesper Frisenholm om en ophævelse af kontrakten.

Henrik Bødker har tidligere udtalt til avisen, at han er fast besluttet på selv at bestemme, hvornår det skal være slut med at spille seriøs fodbold. Derfor har han heller ikke i sinde at stoppe helt.

- Jeg regner med at fortsætte på danmarksserieplan. Jeg har allerede snakket med et par klubber, så mon ikke snart jeg har noget på plads, siger Henrik Bødker, der gerne vil rose Næstved som klub og ikke mindst klubbens fans for upåklagelig opbakning i den lange skadesperiode.