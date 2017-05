Se billedserie Næstved-spillerne havde grund til at juble efter Stefan Nygaards 3-0-scoring. Foto: Simon Ydesen

Næstved lever fortsat efter ny sejr

Sport SJ - 11. maj 2017 kl. 19:56 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved har for alvor sat slutspurten ind i kampen for overlevelse i 1. division. I fjerdesidste spillerunde ventede en udekamp mod Fremad Amager, og den blev vundet uden nogen slinger i Næstved-valsen.

Kristoffer Munksgaard åbnede scoringen med en klasseaktion i det 23. minut, da han i bedste Neymar-stil vippede forbi en Fremad-spiller, inden han rundede yderligere et par modspillere for til sidst at sparke bolden over i det lange hjørne.

Aktionen var så god, at det fik flere af de lokale tilskuere til at klappe opgivende i hænderne, og som en lokalpatriotisk amagerkaner udbrød: Det var sgu et verdensklassemål!

Målet var ikke første Næstved-chance. Mens hjemmeholdet havde bolden mest, så var det Næstved, der var klart farligst. Det blev understreget, da Jeppe Illum efter flot forarbejde fra Stefan Nygaard løb fra Fremads forsvar og scorede til 2-0.

De gode Næstved-takter nåede nye højder, og Fremad nærmede sig opløsningstilstande, da Stefan Nygaard opfangede en skidt tilbagelægning og løb ned og scorede til 3-0 i det 33. minut.

Det fuldendte 10 gyldne Næstved-minutter, hvor kontraangrebene var syleskarpe, og den defensive kompakthed var uigennemtrængelig som Fort Knox.

Næstveds fans snakker lige nu om "The great escape" og den snak fik ny næring, da sejren sikkert og overlegent blev kørt i hus i anden halvleg, hvor hjemmeholdets fans stille og roligt fandt anledning til at forlade Sundby Idrætspark, mens Næstveds fans fandt anledning til at råbe olé for hver succesfuld aflevering, som de grønne satte sammen.

Dagens gode nyhed var først og fremmest Næstveds sejr, men det er bestemt også værd at nævne de øvrige bundholds resultater. De betyder nemlig, at Næstved nu blot har tre point op til Fremad Amager, mens Vejle slap fra Hobro med et point. NFC vandt hjemme over Roskilde, mens Fredericia spillede 1-1 mod HB Køge.

Netop HB Køge er næste opgave for Næstved på søndag.