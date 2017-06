Viktor Anker glæder sig til at blive en del af Næstveds 2. divisionshold, hvor han håber på at kunne hjælpe klubben hurtigt tilbage til 1.division. Foto: Simon Ydesen

Næstved lejer i Brøndby

Sport - 08. juni 2017 Af Simon Ydesen

Da Brøndby i sin tid hentede Viktor Anker fra Næstved, var det med blødende hjerte, at målmandstalentet forlod barndomsklubben. Nu får Viktor Anker imidlertid mulighed for at genoptage sit kærlighedsforhold til barndomsklubben, for Næstved har nemlig lejet bysbarnet og den nuværende Brøndby-målmand i den kommende halvsæson.

- Jeg glæder mig til at komme hjem til Næstved igen. Jeg er blevet enig med Brøndby om, at det rigtigt for min personlige udvikling, at jeg kom ud og fik nogle seniorkampe på et godt niveau med i rygsækken, og da Næstved bød sig til, så var jeg ikke i tvivl om, at det var det helt rigtige, siger Viktor Anker.

- Det er sjovt at tænke på, at jeg vender tilbage til Næstved. Det er til rammer og folk som jeg kender, så det ser jeg virkelig frem til, siger Viktor Anker.

I Næstved bliver han genforenet med flere tidligere holdkammerater fra sin første periode i Næstved, og han bliver også genforenet med Rasmus Grosen, som han har vundet U17-DM sammen med i Brøndby.

- Det er helt sikkert et kæmpe plus, at jeg kender flere af gutterne, og jeg ser virkelig frem til at komme til at spille sammen med dem igen, siger Viktor Anker.

I Næstved er sportschef Jesper Frisenholm meget glad for tilgangen eller tilbagekomsten af Viktor Anker.

- Vi prøvede allerede i vinterens transfervindue at leje Viktor, men dengang mente Brøndby, at han ville have bedst af at blive i klubben for at sikre, at han kom godt i gang efter en længere skadespause. Nu er han imidlertid kommet godt tilbage, og så var alle parter interesseret i den her løsning, siger Jesper Frisenholm, der er klar i mælet, når han skal forholde sig til perspektiverne for den unge keeper.

- Viktor er hentet til Næstved for at blive førstemålmand. Det er der slet ingen tvivl om, siger Jesper Frisenholm.