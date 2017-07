Næstved henter offensive forstærkninger

2. divisionsklubben har mandag eftermiddag skrevet en to-årig kontrakt med Souheib Dhaflaoui, der senest har spillet i FC Nordsjælland, som han forlod efter sidste sæson. Det blev til otte superligakampe for Souheib Dhaflaoui, der sidste efterår var lejet ud til FC Helsingør, og derfor var med til at få sig en ordentlig endefuld mod Næstved.

- Jeg håber, jeg kan være med til at rykke klubben tilbage i 1. division, for Næstved hører ikke til i 2. division, konstaterer Souheib Dhaflaoui.

- Det passer mig rigtig fint at komme til Næstved, hvor man har en klar plan med mig. Jeg vil gerne spille fast for at udvikle mig, og det får jeg gode muligheder for her i Næstved, siger Souheib Dhaflaoui, der som ungdomsspiller var at finde i FC Nordsjælland og før det i B93.