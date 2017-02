Næstved har ikke meget tilovers for Hobro

Næstved Boldklub ærgrer sig stadig over, at 1. divisionsklubben ikke nåede at få den aftale i hus med en angriber, som man allerede var blevet enig med, inden transfervinduets deadline 31. januar kl. 23.59.

At det ikke blev til noget, hænger angiveligt sammen med, at Abangs spillercertifikat fortsat lå i Hobro, som ikke nåede at sende det tilbage til amerikanske MLS (Major League Soccer, red.) der ejer rettighederne til Abang, i tide.

Sådan skriver Næstved:

- Ja ja.. Åbenbart ikke i »topklubben« Næstved Boldklub. Ihvertfald var undskyldningerne om det manglende spillercertifikat igår blandt andet: »Jeg har ikke adgang til en Printer« og »kontoret er lukket«. Gennemført useriøst af Hobro. En ting er, at de vil være det bekendt »igen« ikke at have styr på papirgangen. Man kunne endda have dem mistænkt for at ødelægge skiftet med vilje. Noget helt andet er, at Abang nu står uden indtægt og mulighed for at spille fodbold de næste 5 måneder. Herfra siger vi bare.. Det er usympatisk.