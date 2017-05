Dani Mujkanovic kan meget vel blive Næstveds nye cheftræner. Foto: Simon Ydesen

Næstved har afklaring på trapperne

Sport SJ - 29. maj 2017 kl. 15:41 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når bestyrelsen i Næstved Boldklub holder møde tirsdag aften, er det efter alt at dømme for at træffe en endegyldig beslutning om, hvem der skal være klubbens cheftræner i den kommende sæson i 2. division.

Årsagen til, at man ikke allerede i sidste uge havde en løsning klar, skal findes i det faktum, at Michael Hemmingsen hele tiden har vist sig åben for en forlængelse af det samarbejde, som isoleret set har været meget succesfuldt.

Hemmingsen er stadig i spil som Næstved-træner, men her er økonomi og arbejdsvilkår de store knaster i forhold til at finde hinanden. Michael Hemmingsen driver eget firma ved siden af trænergerningen, og da en cheftræner i Næstved Boldklub vil have mange andre opgaver end blot den daglige træning, så er det tvivlsomt, om Næstved Boldklub kan finde den nødvendige økonomi og ikke mindst øvrige hænder til at få en aftale strikket sammen.

I stedet kunne en løsning pege i retning af en forfremmelse af klubbens nuværende U19-træner Dani Mujkanovic som ny cheftræner. Han har over de seneste sæsoner fået genrejst klubbens U19-hold i forhold til at levere spillere til førsteholdstruppen og ikke mindst præstere gode resultater i U19 Divisionen, som er landets næstbedste række.

Hans lønkrav vil ligge indenfor Næstved Boldklubs formåen, og med Mujkanovic vil NB få en træner, der har et indgående kendskab til klubbens største talenter. Talenter, der skal op og gøre sig i den kommende førsteholdstrup.

Endelig er der også den mulighed, at man finder en tredje træner, men ifølge Sjællandskes oplysninger er det først og fremmest en afklaring med Hemmingsen, der skal på plads. Hvis det ikke lykkes at blive enig med ham, så ligger Dani Mujkanovic i »pole position« til at blive ny cheftræner I Næstved Boldklub.