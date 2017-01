Anders Bergendorff skal prøve kræfter med Næstveds U17-hold, og både han og klubben har store forventninger til den sammensætning. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Næstved forfremmer trænertalent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved forfremmer trænertalent

Sport SJ - 12. januar 2017 kl. 23:52 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med Max Petersens indtræden som assistenttræner på Næstveds 1. divisionshold skal klubben finde en ny U17-træner.

Valget er faldet på Anders Bergendorff, der af Næstved selv betegnes som et stort trænertalent.

Med sine blot 26 år er Anders Bergendorff en fremtidens mand i klubben. I første omgang får han nu mulighed for at sætte sit aftryk på klubbens talentudvikling på U17-niveau, hvor han nu skal stå i spidsen for klubbens 1.divisionshold.

- Det er en sindssygt spændende udfordring, og jeg glæder mig meget til at prøve kræfter med fodbold, hvor point spiller en større rolle i forhold til det U15-niveau, jeg kommer fra, siger Anders Bergendorff.

Han er netop nu i gang med at færdiggøre sin A-træneruddannelse, og med den i hus er det et naturligt næste skridt, at han indtager rollen som U17-træner.

- Der er et større pres omkring U17-holdet i forhold til at udvikle spillere og skabe brugbare resultater, så det glæder jeg mig meget til at blive en del af, siger den bare 26-årige træner.

Anders Bergendorff ser intet problem i at overtage U17-holdet midt i en sæson.

- Det er næsten en fordel, at jeg får en lang opstartsperiode med holdet. Det er spillere, som jeg kender ganske indgående, da jeg har trænet begge årgange, da de var U15-spillere, siger Anders Bergendorff.

Dani Mujkanovic, der er talentansvarlig i Næstved Boldklub, glæder sig over, at man har fundet en afløser for Max Petersen i egne rækker. Oven i købet en rokade, der har været på tegnebrættet.

- Rokaden har været planlagt igennem længere tid, hvor vi blot har ventet på, at Anders Bergendorff skulle afslutte sin UEFA/DBU A-licens uddannelse, da den er nødvendig for at kunne træne U17.Det er en naturlig udvikling i forhold til Anders' trænervirke igennem de senere år på U15 holdet, hvor han har vist store egenskaber og potentiale som ungdomstræner i klubben. Derfor forventer vi også, at han kan udvikle og løfte U17 Divisionen i foråret og over de kommende år, siger Dani Mujkanovic.