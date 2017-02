Næstved bøllebankede U21-hold

- Efter den første kamp snakkede vi om, at det blev for meget indianerbold, men i anden halvleg af denne kamp fik vi spillet til at glide meget godt. Vi havde gode faser i spillet, hvor vi fastholdt bolden. Det var jeg glad for at se. Vi fik også lavet et rigtig flot mål, der viste, hvor let fodbold kan være. Det var fantastisk godt sparket ind af Patrick Hansen, siger Mogens Krogh, der hentyder til kampens sidste scoring.