Næstved besejrede Holbæk

Efter pausen havde Næstved klart bolden mest, men kun i en håndfuld tilfælde blev det farligt. Holbæk var for sit vedkommende heller ikke så giftige, at det var værd at skrive om. Et par halve chancer og et par langskud var det offensive udbytte af anden halvleg for Holbæk. For Næstveds vedkommende var Mikkel Jensen kommet på banen i pausen, og han gjorde sig godt bemærket med to store chancer i anden halvleg. Minussiden var, at han ikke fik konverteret en af de to store muligheder til mål.