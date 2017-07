Næstveds engelske angriber Hakeem Araba er i disse dage i Israel, hvor han skal forsøge at spille sig til en kontrakt. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Næstved-angriber kigger mod udlandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Næstved-angriber kigger mod udlandet

Sport SJ - 05. juli 2017 kl. 07:00 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hakeem Araba glimrede ved sit fravær i sidste uge, og Næstved-fans må også i den kommende uge spejde langt efter den store angriber.

Forklaringen er nu ganske udramatisk og måske mest af alt lovende for Næstveds bogholder.

- Vi har givet Hakeem lov til at afsøge muligheden for at skifte til en klub i Israel. Jeg har haft et møde med ham, hvor vi blev enige om, at det var en mulighed, som han skulle prøve af. Derfor har han fået fri fra vores træning i den kommende uge, så han kan tage til Israel og prøve at finde en løsning, siger Jesper Frisenholm.

- Hakeem har selv et ønske om at komme videre, fordi han gerne vil have mere spilletid, end han har fået her. Han lever af sin fodbold, og det er ud fra et ønske om at beskytte sin karriere, at han afsøger andre græsgange, fortæller Jesper Frisenholm.

Næstveds sportschef ønsker ikke at kommentere konkrete klubnavne, men han fortæller, at den israelske mulighed er opstået lidt ud af det blå.

- Det er ikke noget, vi har haft med at gøre. Det er igennem sit eget netværk, at Hakeem har skaffet den her mulighed. Han har tidligere spillet i Grækenland og på Cypern, og det er via forbindelse fra de ophold, at han nu har fået sat det her i stand, siger Jesper Frisenholm, der har en klar aftale med Hakeem Araba, hvis den israelsk-engelske flirt ikke ender i et fast forhold.

- Hvis han ikke får noget på plads i Israel, så stiller han her til træning om en uge, så han kan være med i vores testkamp på næste onsdag mod Chicago. Vi har vurderet, at det er fint nok at han er væk i den kommende uge, da der stadig vil være tid til at få ham spillet ind på holdet frem mod den kommende sæson, hvis det ender med, han skal spille her, siger Jesper Frisenholm.