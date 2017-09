NFH vil fylde Arena Næstved igen

- Vi håber naturligvis på at få udsolgt til alle tre gruppekampe, så vi kommer op og har cirka 3.000 mennesker i Arena Næstved, siger Søren Jakobsen, der stadig drømmer søde drømme om det seneste besøg i Arena Næstved. Ved den lejlighed blev NFH dansk mester ved at besejre København Håndbold i den tredje og afgørende DM-finale.

- Det bør kunne lade sig gøre. Vistal Gdynia er et hold, som vi bør besejre, men der er ingen tvivl om, at vi nok skal blive udfordret, for det er klassehold, vi skal møde, og derfor er jeg også glad for at kunne præsentere verdensklassehåndbold i Arena Næstved, siger Søren Jakobsen, der allerede har noteret de første billetsalg.