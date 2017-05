Kristoffer Munksgaard fejrede sin 1-0-scoring ved at putte bolden ind under trøjen som en hyldest til sin gravide kæreste. Foto: Simon Ydesen

Munksgaards perle viste vejen

Sport SJ - 12. maj 2017 kl. 00:06 Af Simon Ydesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilskuerne til kampen mellem Fremad Amager og Næstved blev forkælet med en perle af et mål. Det var et af den slags mål, som man alt for sjældent bliver forkælet med i dansk fodbold. Scoringen til 1-0 lagde fundamentet til den 3-0-sejr, der for alvor giver tro på en Næstved-redning i 1. division.

De mest inkarnerede FCK-fans vil muligvis nikke genkendende til en Jesper Grønkjær-genialitet, hvor han i en kvalifikationskamp til Champions League tilbage i 2010 fuldstændig tørrede Mikael Lustig ved at vippe bolden i en blød bue over ham, mens Grønkjær let som ingenting løb udenom den forsvarsløse forsvarsspiller.

Med samme elegance igangsatte Kristoffer Munksgaard sit kandidatur til titlen som målscorer af årets bedste mål i 1. division.

I venstre side lidt inde på Fremad Amagers banehalvdel modtog han det, man vil kalde en vanskelig aflevering. Snarrådigt vippede han bolden over sin tililende modstander.

Efter at have sagt farvel til en lettere rundtosset Fremad Amager-spiller med den Grønkjær-lignende genialitet satte Munksgaard i sprint mod Fremad Amagers mål. På hjørnet af feltet gik han ned i tempo trak ind i banen, inden han med en følt afslutning satte bolden ind i det lange hjørne, mens holdkammeraterne og de næsten 1.000 tilskuere havde svært ved at tro deres egne øjne.

- Det var mest intuitivt. Der kom en modstander i ryggen på mig, og så vippede jeg bolden over ham. Derfra var der kun en vej. Da der kom en anden modstander mod mig, fik jeg stoppet op og sat bolden over i det lange hjørne, og vi må sige, at den sad meget godt, siger Kristoffer Munksgaard, der for anden kamp i træk viste store individuelle færdigheder med en fantastisk solopræstation.

- Det var en fantastisk følelse at se bolden gå i mål. Nu har vi tidligere snakket om, at jeg ikke lige havde tur i den i forhold til nogle store chancer, så det er dejligt, at de nu går ind, siger Kristoffer Munksgaard.

Næstved-træner Michael Hemmingsen var også imponeret over, hvad han havde set.

- Jeg må sige, at det var et super, super mål, som Munksgaard scorede. Det var virkelig flot, siger Michael Hemmingsen, der roser sit hold.

- Igen var det en meget professionel indsats, som de gik ud og leverede. Vi er på rette spor. Nu er vi potentielt kun en kamp fra at komme op over stregen, men vi har også kun tre kampe tilbage, så vi må bare blive ved med at arbejde hårdt, og så skal vi håbe, at de andre sætte de nødvendige point til, siger Michael Hemmingsen.