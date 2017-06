På rekordtid har Ørslev med træner Brian "Stump" Kristensen i spidsen skabt et solidt sammenhold, der sikrer, at man har over 30 spillere til træning hver gang. Foto: Simon Ydesen

Mosen bobler af fodboldglæde

Denne aften har »Stump« fornøjelsen af at træne lidt over 30 fremmødte spillere. Der er alt lige fra spillere, der burde spille et par rækker højere end serie 2, til spillere der har svært ved at holde niveau til klubbens serie 6-hold. Der er plads til dem alle, og alle bliver behandlet med samme respekt fra trænerteamets side, og det ganske givet en af hovedårsagerne til det konstant store fremmøde til de to ugentlige træningspas, som typisk samler over 30 mand med lyst til at spille fodbold.